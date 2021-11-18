Galatasaray, Ola Solbakken'in menajeriyle görüşecek

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Bodo Glimt forması giyen Norveçli forvet Ola Solbakken için ilk ciddi temas kuruluyor. İşte detaylar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray, Ola Solbakken'in menajeriyle görüşecek
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18 Kasım 2021 13:06
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bu sezona farklı bir transfer stratejisiyle başladı. Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim önderliğinde büyük bir revizyona gidilirken, "geleceğin takımı" parolasıyla yola çıkıldı ve birçok genç oyuncu kadroya kazandırıldı.

ROMA'YI YAKTI

23 yaşındaki futbolcu Bodo Glimt formasıyla adından çokça bahsettirdi. UEFA Konferans Ligi'ndeki iki Roma karşılaşmasında ise 3 gol atarak adeta şov yaptı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Sarı-kırmızılı yetkililer, Norveçli oyuncu için bir süre önce girişimlere başladı. Başarılı kanat forvetin menajeri önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmek için Galatasaraylı yetkililerle sözleşti. Taraflar arasında yapılacak bu görüşme transferin de geleceğini belirleyecek.

SÖZLEŞMESİ AVANTAJ

Bodo Glimt ile 1 yıl sözleşmesi kalan 23 yaşındaki oyuncu 1.86 boyunda. Geçen sezon takımıyla çıktığı 22 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen Solbakken, bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 8 karşılşamada 5 gol atmayı başardı.


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