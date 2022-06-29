Galatasaray, Ola Solbakken'de teklif yükseltti

Galatasaray'ın daha önce anlaşamaya vardığı belirtilen Ola Solbakken transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.



23 yaşındaki başarılı futbolcuyu aralık ayında bedelsiz transfer etme şansı olan Sarı-Kırmızılı yönetim, onu temmuz ayında getirmek için kulübü Bodo'ya 700 bin euro önermişti.



1 MİLYON EUROYA ÇIKARILDI



Ancak dün şok bir gelişme yaşandı. Alman basını, Eintracht Frankfurt'un Kostic'in satılması halinde adı Galatasaray ile anılan Solbakken'i kadrosuna katmayı planladığını yazdı.



Alınan bilgilere göre; Aslan, yaptığı 700 bin euroluk teklifi 1 milyon euro seviyesine çıkardı. Bu transferin en geç 1 hafta içinde netlik kazanması bekleniyor. Futbolcu daha önce ikna edildiği için avantaj Sarı-Kırmızılı ekipte. Ancak yönetim işini şansa bırakmayacak.



KANATLARIN ÖNEMİ BÜYÜK



Kanat forvet ve forvet mevkilerinde oynayan Ola Solbakken, 2021-2022 sezonunda oynadığı 21 maçta 8 gol attı ve 6 asist üretmeyi başardı. 2 kez Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen 23 yaşındaki futbolcu, özellikle geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.



Teknik Direktör Okan Buruk, hem sağ hem de sol kanattaki oyuncularının hücum ağırlıklı olmasını istiyor. Bu sebeple Solbakken yeni kurulacak kadronun "olmazsa olmazı" olarak gözüküyor.





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