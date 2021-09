Galatasaray, Okay Yokuşlu transferi için Celta ile masada

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, "6 numara hamlesi" için yerli opsiyonunu devreye soktu ve Okay Yokuşlu'nun transferi için Celta Vigo ile masaya oturdu.



Celta Vigo'nun kadro planlaması içerisinde yer almayan ve İspanyol kulübü ile sezon başı kamp dönemine de katılmayan Okay Yokuşlu'yu bonservis bedeli ile elden çıkartmak isteyen Celta Vigo, 3 milyon euroluk bonservis bedeli talep ediyor.



Celta Vigo'nun 3 milyon euroluk bonservis bedeli talebini geri çeviren ve Okay Yokuşlu'yu kiralık olarak transfer etmek isteyen Galatasaray, İspanyol kulübünün kararını beklemeye başladı.



Celta Vigo'dan 1.8 milyon euro maaş alan Okay Yokuşlu için de 1.1 milyon euroluk bir maaş bütçesi belirleyen Galatasaray, ya Okay'un bu teklifi kabul etmesini bekleyecek ya da Celta Vigo'nun A Milli futbolcunun maaşının kalan kısmını tamamlamasını isteyecek.



Galatasaray'ın yanı sıra Rusya'dan bazı takımlar ile de görüşmelerini sürdüren Okay Yokuşlu, İngiltere Premier Lig'den teklifler almış ancak istediği maaşı yakalayamayınca Celta Vigo'da kalmaya karar vermişti.



EDİTÖR'ÜN NOTU;

Bu transfer sürecini iki yönlü düşünelim; Celta Vigo, Okay ile devam etmek istemiyor ve hem oyuncudan bonservis bedeli elde etmeyi planlıyor hem de takım maaş ortalamasının yukarında olan Okay'ın sözleşmesinden çıkmak istiyor.



Celta'nın hem bonservis bedeli elde etmesi hem de Okay'ın maaşından çıkması pek mümkün değil, dolasıyla Celta tarafı da transfer sürecinde esnek davranmak zorunda ve bunu sadece Celta da bilmiyor.



Galatasaray, Taylan, Alpaslan, Aytaç rotasyonu ile 6 numarada pozisyon almış durumda ancak sarı-kırmızılı taraftarlar gibi Fatih Terim de bu rotasyonun yeterli olmayabileceğine inanıyor.



Galatasaray açısından kötü, Celta Vigo açısından iyi olabilecek tek gelişme Okay Yokuşlu'yu isteyen sadece Galatasaray değil...



Transfer dönemi kapananan kadar tüm gelişmeleri anlık olarak değerlendirmekte fayda var... Galatasaray'ın şu an Okay'ı istemesi yarın yeniden Gedson için Benfica ile konuşmayacağı anlamına gelmiyor!