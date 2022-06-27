Galatasaray, Okan Buruk'la ilk maçına çıkıyor

Avusturya ekibi Sturm Graz, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile 9 Temmuz'da hazırlık maçı oynayacaklarını duyurdu.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Okan Buruk'la ilk maçına çıkıyor
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27 Haziran 2022 15:00
Avusturya ekibi Sturm Graz, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile 9 Temmuz'da hazırlık maçı oynayacaklarını açıkladı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren sarı-kırmızılılar, bugün topbaşı yapıyor.

Cim-Bom, 7-19 Temmuz'da Avusturya'da Graz yakınlarında kamp yapacak. İkinci etap çalışmaları 26-30 Temmuz'da yine Avusturya'da Insbruck yakınlarında olacak. Sarı-kırmızılı ekip Avusturya'da Sturm Graz ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Sturm Graz'ın resmi siteden yaptığı açıklama şu şekilde;

"Türkiye'nin en başarılı futbol kulübü Galatasaray, 9 Temmuz'da hazırlık maçı için Graz'a geliyor.

9 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 19.30'da Merkur Arena'da oynanacak karşılaşma aynı zamanda SKSturm.TV'den de canlı yayınlanacak."



 

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