Galatasaray, Okan Buruk'la ilk maçına çıkıyor

Avusturya ekibi Sturm Graz, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile 9 Temmuz'da hazırlık maçı oynayacaklarını açıkladı.Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren sarı-kırmızılılar, bugün topbaşı yapıyor.Cim-Bom, 7-19 Temmuz'da Avusturya'da Graz yakınlarında kamp yapacak. İkinci etap çalışmaları 26-30 Temmuz'da yine Avusturya'da Insbruck yakınlarında olacak. Sarı-kırmızılı ekip Avusturya'da Sturm Graz ile hazırlık maçında karşılaşacak.Sturm Graz'ın resmi siteden yaptığı açıklama şu şekilde;