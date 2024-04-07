Galatasaray, Okan Buruk'la Fenerbahçe'den gol yemedi!

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şimdiye kadar Fenerbahçe ile 3 kez karşı karşıya geldi.
Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile ligde oynadığı 2 derbiden de 3-0'lık skorlarla galip ayrılmıştı.
Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki mücadele 0-0 bitti.
Söz konusu 3 derbide Okan Buruk ile ezeli rakibine gol şansı tanımayan Aslan, bu akşam Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak.
Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile ligde oynadığı 2 derbiden de 3-0'lık skorlarla galip ayrılmıştı.
Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki mücadele 0-0 bitti.
Söz konusu 3 derbide Okan Buruk ile ezeli rakibine gol şansı tanımayan Aslan, bu akşam Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak.