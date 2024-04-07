Galatasaray, Okan Buruk'la Fenerbahçe'den gol yemedi!

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şimdiye kadar Fenerbahçe ile oynadığı 3 maçta da gol yemedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Okan Buruk'la Fenerbahçe'den gol yemedi!
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07 Nisan 2024 10:23
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şimdiye kadar Fenerbahçe ile 3 kez karşı karşıya geldi.

Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile ligde oynadığı 2 derbiden de 3-0'lık skorlarla galip ayrılmıştı.

Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki mücadele 0-0 bitti.

Söz konusu 3 derbide Okan Buruk ile ezeli rakibine gol şansı tanımayan Aslan, bu akşam Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak. 

 
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