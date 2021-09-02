Galatasaray, Oğulcan Çağlayan için TFF'ye başvurdu

Galatasaray, Çaykur Rizespor'a yapılan 1 milyon 200 bin Euro ve 506 bin 275 TL ödeme sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği'ne başvuru yaparak Oğulcan Çağlayan'ın lisansının çıkarılmasını talep etti.



İşte Galatasaray'ın TFF'ye yaptığı başvuruda yer alan o ifadeler: "Anayasa'nın 49'uncu maddesi uyarınca oyuncumuzun daha fazla mağduriyet yaşamaması ve çalışma özgürlüğüne daha fazla engel olunmaması için ve ger halükarda zaten 10.09.2021 tarihinde UEFA'dan gelecek olun grup başlangıç alacağımızdan kesilerek Rizespor Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ödeme yapılacağı bilindiğinden bugünden tarafımıza yapılan ödeme kapsamında oyuncumuzun vize ve lisans işlemlerinin ivedilikle gerçekleştirilmesi için gereğini talep ediyoruz."



