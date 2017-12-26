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Galatasaray Odeabank'ta Emir Preldzic açıklaması

Galatasaray Odeabank'ta tecrübeli oyuncu Emir Preldzic, sarı-kırmızılı ekibin, Hapoel Bank Yahav ile Çarşamba günü sahasında oynanacağı maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA
Galatasaray Odeabank'ta Emir Preldzic açıklaması
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26 Aralık 2017 15:22
 Galatasaray Odeabank'ta tecrübeli oyuncu Emir Preldzic, sarı-kırmızılı ekibin, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav ile Çarşamba günü sahasında oynanacağı maçta forma giyemeyecek. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Emir Preldzic'in bugün yapılan antrenmana katılmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuzun tedavisine devam edilmekle birlikte, Emir Preldzic yarın oynanacak Hapoel Bank Yahav karşılaşmasında riske edilmeyecektir. Oyuncumuzun hafta sonu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı oynanacak lig mücadelesinde sahada olması için sağlık ekibimiz gerekli tedavi programını uygulamaktadır."

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