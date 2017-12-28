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Galatasaray Odeabank'ın rakibi Darüşşafaka

EuroCup son 16 turunda E Grubu'nda yer alacak Galatasaray Odeabank'ın rakipleri belli oldu.

Kaynak: AA
Galatasaray Odeabank'ın rakibi Darüşşafaka
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28 Aralık 2017 13:47
Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda iki Türk takımı Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka aynı grupta mücadele edecek. 

Kupada ilk tur grup maçları sonunda 16 takım adını üst tura yazdırdı. Türk temsilcilerinden Darüşşafaka, A Grubu'nu birinci, Galatasaray Odeabank ise B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16'ya kaldı. TOFAŞ ise D Grubu'nu 5. sırada bitirerek kupaya veda etti.

Son 16 turunda ise Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka E Grubu'nda birbirlerine rakip oldu. E Grubu'nda iki Türk takımının yanı sıra Alba Berlin (Almanya) ile Herbalife Gran Canaria (İspanya) da yer alıyor. 

Gruplarda ilk 2 sırada yer alacak ekipler çeyrek finale yükselecek.

Son 16'da gruplar şöyle oluştu:

E Grubu: Darüşşafaka, Galatasaray Odeabank, Alba Berlin, Herbalife Gran Canaria

F Grubu: Bayern Münih (Almanya), Lietuvos Rytas (Litvanya), Zenit (Rusya), Fiat Torino (İtalya)

G Grubu: Lokomotiv Kuban (Rusya), Dolomiti Energia (İtalya), Cedevita (Hırvatistan), Buducnost VOLI (Karadağ)

H Grubu: ASVEL (Fransa), UNICS Kazan (Rusya), Grissin Bon (İtalya), Limoges (Fransa)

Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka, E Grubu'nun ilk hafta maçında 3 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. 

Galatasaray Odeabank'ın fikstürü şöyle:

03.01.2018  Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka
10.01.2018  ALBA Berlin - Galatasaray Odeabank
16.01.2018  Galatasaray Odeabank - Herbalife Gran Canaria
24.01.2018  Herbalife Gran Canaria - Galatasaray Odeabank
31.01.2018  Darüşşafaka - Galatasaray Odeabank
07.02.2018  Galatasaray Odeabank - ALBA BerlinSporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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