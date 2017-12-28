Galatasaray Odeabank'ın rakibi Darüşşafaka

Galatasaray Odeabank'ın fikstürü şöyle:



03.01.2018 Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka

10.01.2018 ALBA Berlin - Galatasaray Odeabank

16.01.2018 Galatasaray Odeabank - Herbalife Gran Canaria

24.01.2018 Herbalife Gran Canaria - Galatasaray Odeabank

31.01.2018 Darüşşafaka - Galatasaray Odeabank

07.02.2018 Galatasaray Odeabank - ALBA Berlin

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda iki Türk takımı Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka aynı grupta mücadele edecek.Kupada ilk tur grup maçları sonunda 16 takım adını üst tura yazdırdı. Türk temsilcilerinden Darüşşafaka, A Grubu'nu birinci, Galatasaray Odeabank ise B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16'ya kaldı. TOFAŞ ise D Grubu'nu 5. sırada bitirerek kupaya veda etti.Son 16 turunda ise Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka E Grubu'nda birbirlerine rakip oldu. E Grubu'nda iki Türk takımının yanı sıra Alba Berlin (Almanya) ile Herbalife Gran Canaria (İspanya) da yer alıyor.Gruplarda ilk 2 sırada yer alacak ekipler çeyrek finale yükselecek.E Grubu: Darüşşafaka, Galatasaray Odeabank, Alba Berlin, Herbalife Gran CanariaF Grubu: Bayern Münih (Almanya), Lietuvos Rytas (Litvanya), Zenit (Rusya), Fiat Torino (İtalya)G Grubu: Lokomotiv Kuban (Rusya), Dolomiti Energia (İtalya), Cedevita (Hırvatistan), Buducnost VOLI (Karadağ)H Grubu: ASVEL (Fransa), UNICS Kazan (Rusya), Grissin Bon (İtalya), Limoges (Fransa)Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka, E Grubu'nun ilk hafta maçında 3 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.