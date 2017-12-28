Galatasaray Odeabank'ın rakibi Darüşşafaka

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda iki Türk takımı Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka aynı grupta mücadele edecek.
Kupada ilk tur grup maçları sonunda 16 takım adını üst tura yazdırdı. Türk temsilcilerinden Darüşşafaka, A Grubu'nu birinci, Galatasaray Odeabank ise B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16'ya kaldı. TOFAŞ ise D Grubu'nu 5. sırada bitirerek kupaya veda etti.
Son 16 turunda ise Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka E Grubu'nda birbirlerine rakip oldu. E Grubu'nda iki Türk takımının yanı sıra Alba Berlin (Almanya) ile Herbalife Gran Canaria (İspanya) da yer alıyor.
Gruplarda ilk 2 sırada yer alacak ekipler çeyrek finale yükselecek.
Son 16'da gruplar şöyle oluştu:
E Grubu: Darüşşafaka, Galatasaray Odeabank, Alba Berlin, Herbalife Gran Canaria
F Grubu: Bayern Münih (Almanya), Lietuvos Rytas (Litvanya), Zenit (Rusya), Fiat Torino (İtalya)
G Grubu: Lokomotiv Kuban (Rusya), Dolomiti Energia (İtalya), Cedevita (Hırvatistan), Buducnost VOLI (Karadağ)
H Grubu: ASVEL (Fransa), UNICS Kazan (Rusya), Grissin Bon (İtalya), Limoges (Fransa)
Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka, E Grubu'nun ilk hafta maçında 3 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Odeabank'ın fikstürü şöyle:
03.01.2018 Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka
10.01.2018 ALBA Berlin - Galatasaray Odeabank
16.01.2018 Galatasaray Odeabank - Herbalife Gran Canaria
24.01.2018 Herbalife Gran Canaria - Galatasaray Odeabank
31.01.2018 Darüşşafaka - Galatasaray Odeabank
07.02.2018 Galatasaray Odeabank - ALBA BerlinSporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Kupada ilk tur grup maçları sonunda 16 takım adını üst tura yazdırdı. Türk temsilcilerinden Darüşşafaka, A Grubu'nu birinci, Galatasaray Odeabank ise B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16'ya kaldı. TOFAŞ ise D Grubu'nu 5. sırada bitirerek kupaya veda etti.
Son 16 turunda ise Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka E Grubu'nda birbirlerine rakip oldu. E Grubu'nda iki Türk takımının yanı sıra Alba Berlin (Almanya) ile Herbalife Gran Canaria (İspanya) da yer alıyor.
Gruplarda ilk 2 sırada yer alacak ekipler çeyrek finale yükselecek.
Son 16'da gruplar şöyle oluştu:
E Grubu: Darüşşafaka, Galatasaray Odeabank, Alba Berlin, Herbalife Gran Canaria
F Grubu: Bayern Münih (Almanya), Lietuvos Rytas (Litvanya), Zenit (Rusya), Fiat Torino (İtalya)
G Grubu: Lokomotiv Kuban (Rusya), Dolomiti Energia (İtalya), Cedevita (Hırvatistan), Buducnost VOLI (Karadağ)
H Grubu: ASVEL (Fransa), UNICS Kazan (Rusya), Grissin Bon (İtalya), Limoges (Fransa)
Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka, E Grubu'nun ilk hafta maçında 3 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Odeabank'ın fikstürü şöyle:
03.01.2018 Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka
10.01.2018 ALBA Berlin - Galatasaray Odeabank
16.01.2018 Galatasaray Odeabank - Herbalife Gran Canaria
24.01.2018 Herbalife Gran Canaria - Galatasaray Odeabank
31.01.2018 Darüşşafaka - Galatasaray Odeabank
07.02.2018 Galatasaray Odeabank - ALBA BerlinSporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın