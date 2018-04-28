Galatasaray Odeabank, Sakarya'da yıkıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Galatasaray Odeabank'ı 75-73 yendi.Sakarya Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla ligdeki 14. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Odeabank ise 16. mağlubiyetini yaşadı.Karşılıklı top kayıplarıyla başlayan karşılaşmada üstünlüğü ele geçiren Galatasaray Odeabank, Summers ve Hendrix'in basketleriyle 6. dakikada 5 sayılık fark yakaladı: 6-11. Geri kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, Hardy ve Hendrix'in basketleriyle ilk periyodu 23-14 önde bitirdi.Müsabakanın ikinci periyoduna Lopez'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle başlayan ev sahibi takım, Harris'in sayılarıyla farkı 12. dakikada 3'e indirdi: 22-25. Hücum etkinliğini sürdüren ve oyunun kontrolünü ele geçiren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Jankovic'in son saniyede boyalı alandan bulduğu sayıyla soyunma odasına 35-34 üstün gitti.Üçüncü periyoda iyi savunma ile başlayan, hücumda da etkili olan ev sahibi takım, 25. dakikada Boothe'nin üç sayılık atışıyla skoru 45-40 yaparak farkı 5'e çıkardı. Oyundan kopmayan sarı-kırmızılılar, 27. dakikada skoru 47-47 eşitliğe taşıdı. Skor üstünlüğünü elinde bulunduran Galatasaray Odeabank, son periyoda 53-51 önde girdi.Maçın son periyodu oldukça çekişmeli geçti, daha az hata yapan ev sahibi Sakarya Büyükşehir Belediyespor sahadan 75-73 galip ayrıldı.Salon: SakaryaHakemler: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Duhan KöyiçiSakarya Büyükşehir Belediyespor: Jones 18, Harris 14, James Metecan Birsen 7, Fall 2, Boothe 14, Lopez 10, Can Korkmaz, Jankovic 10, Mehmet ÖzdoğanGalatasaray Odeabank: Göksenin Köksal 4, Renfroe 10, Hardy 27, Summers 6, Hendrix 17, Ege Arar 2, Mehmet Yağmur 4, Caner Topaloğlu, Taylor, Emir Preldzic 3, Juskevicius1. Periyot: 14-23Devre: 35-343. Periyot: 51-53