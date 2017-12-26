, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 10. ve son hafta karşılaşmasında çarşamba günü İsrail temsilcisiile karşı karşıya gelecek.Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.Organizasyona kötü bir başlangıç yapmasına karşın son 5 müsabakasından 4'ünü kazanarak çıkışa geçen sarı-kırmızılı ekip, averajla ikinci sırada bulunuyor. İki galibiyeti bulunan İsrail temsilcisi ise son sırada yer alıyor.Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Galatasaray, maçını kazanması durumunda ikinci olarak son 16 turunda yer alacak. Sarı-kırmızılı ekibin yenilmesi durumunda ise diğer maçların sonucuna göre gruptaki sıralaması belli olacak.