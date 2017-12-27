Galatasaray Odeabank Hapoel Jerusalem maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Galatasaray Odeabank'ta tecrübeli oyuncu Emir Preldzic, sarı-kırmızılı ekibin, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav ile Çarşamba günü sahasında oynanacağı maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Emir Preldzic'in bugün yapılan antrenmana katılmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuzun tedavisine devam edilmekle birlikte, Emir Preldzic yarın oynanacak Hapoel Bank Yahav karşılaşmasında riske edilmeyecektir. Oyuncumuzun hafta sonu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı oynanacak lig mücadelesinde sahada olması için sağlık ekibimiz gerekli tedavi programını uygulamaktadır."

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Organizasyona kötü bir başlangıç yapmasına karşın son 5 müsabakasından 4'ünü kazanarak çıkışa geçen sarı-kırmızılı ekip, averajla ikinci sırada bulunuyor. İki galibiyeti bulunan İsrail temsilcisi ise son sırada yer alıyor.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Galatasaray, maçını kazanması durumunda ikinci olarak son 16 turunda yer alacak. Sarı-kırmızılı ekibin yenilmesi durumunda ise diğer maçların sonucuna göre gruptaki sıralaması belli olacak.

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