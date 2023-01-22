Galatasaray o alanda da lider!

Süper Lig'in lideri Galatasaray, kafa vuruşlarıyla atılan gollerde de dikkat çekmeyi başarıyor.Antalyaspor karşısıdna Mauro Icardi'nin kafa vuruşuyla öne geçen Sarı-Kırmızılılar, Sergio Oliveira'nın kafa vuruşunda da Sherel Floranus'un şanssız dokunuşuyla 2-1'lik skoru yakalamıştı.Icardi'nin golü, Galatasaray'ın Süper Lig'deki 9. kafa golü oldu. Sarı-Kırmızılılar, bu alanda da ligin zirvesinde yer alıyor.Geçen sezon kafa vuruşlarından atılan gollerde lider, Sivasspor olmuştu. Sivasspor, 15 gol ile Süper Lig'de bu alanda zirvede yer alırken kendisini 13 gol ile Kayserispor ve 12 gol ile Konyaspor takip etmişti.