Galatasaray - Nesibe Aydın'ın yarı final programı belli oldu

Yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Galatasaray ile Nesibe Aydın arasındaki yarı final eşleşmesinin programı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray - Nesibe Aydın'ın yarı final programı belli oldu
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06 Nisan 2021 17:38
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off'ta yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Galatasaray ile Nesibe Aydın arasındaki yarı final eşleşmesinin programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eşleşmenin programı şöyle:

20 Nisan Salı:

14.00 Galatasaray-Nesibe Aydın

22 Nisan Perşembe:

14.00 Galatasaray-Nesibe Aydın

25 Nisan Pazar:

16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray

27 Nisan Salı:

16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray (Gerekirse)

30 Nisan Cuma:

16.00 Galatasaray-Nesibe Aydın (Gerekirse)



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