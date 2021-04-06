Galatasaray - Nesibe Aydın'ın yarı final programı belli oldu

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off'ta yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Galatasaray ile Nesibe Aydın arasındaki yarı final eşleşmesinin programı belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eşleşmenin programı şöyle:
20 Nisan Salı:
14.00 Galatasaray-Nesibe Aydın
22 Nisan Perşembe:
14.00 Galatasaray-Nesibe Aydın
25 Nisan Pazar:
16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray
27 Nisan Salı:
16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray (Gerekirse)
30 Nisan Cuma:
16.00 Galatasaray-Nesibe Aydın (Gerekirse)
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eşleşmenin programı şöyle:
20 Nisan Salı:
14.00 Galatasaray-Nesibe Aydın
22 Nisan Perşembe:
14.00 Galatasaray-Nesibe Aydın
25 Nisan Pazar:
16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray
27 Nisan Salı:
16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray (Gerekirse)
30 Nisan Cuma:
16.00 Galatasaray-Nesibe Aydın (Gerekirse)