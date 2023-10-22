Galatasaray, Nesibe Aydın'a şans tanımadı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Nesibe Aydın'ı 80-69 mağlup etti ve 4. galibiyetini elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Nesibe Aydın'a şans tanımadı!
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22 Ekim 2023 17:16
Son güncelleme 22 Ekim 2023 19:49
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Nesibe Aydın'ı 80-69 yendi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Burak Yılmaz, Sertan Kırklar, Nihat Çetin

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Allen 26, Sude Yılmaz 5, Harrigan 19, Mitchell 18, Vanloo 10, Yağmur Kübra Taşar 2, Büşra Akbaş, Gizem Yavuz Yar

Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 7, Thomas 7, Pelin Derya Bilgiç 7, İlayda Güner 6, Cannon 24, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Gamze Takmaz 2, Sutherland 11, Ada Naz Çorum

1. Periyot: 25-16

Devre: 47-36

3. Periyot: 62-54

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