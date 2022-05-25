Galatasaray, Nemanja Matic'in peşinde!

Galatasaray'da tüm dikkatler 11 Haziran'daki seçime çevrildi. Divan Kurulu'na resmen adaylık başvurusu yapan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu kongre çalışmalarını tam gaz devam ederken zaman darlığı nedeniyle bir yandan da seçim sonrası için hazırlık yapıyor.



Özellikle yeni teknik adamın belirlenmesi için görüşmeler yaparlarken takıma katılacak yeni oyuncuların belirlenmesi için de temaslar sürüyor.



Fatih Terim ve Okan Buruk üzerinde duran Özbek'in taraftarları sevindirecek bir oyuncunun da peşine düştüğü öğrenildi.



YENİ BİR MACERAYA HAZIR



Bu ismin, Manchester United'da sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacağını açıklayan Nemanja Matic olduğu ifade edildi.



Bu sezon özellikle orta sahada büyük sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekibin, 33 yaşında olan ve tecrübesiyle öne çıkan Sırp ön liberoyla gücüne güç katmayı planlıyor.



31 Temmuz 2017 tarihinde Chelsea'den Manchester United'a 44.7 milyon euro'ya transfer olan Matic'in yeni bir maceraya hazır olduğu ve İngiltere'den eğer beklediği teklifleri alamazsa Galatasaray'a "Evet" deme olasılığı yüksek görülüyor.



Manchester United'ın devam etmeyi düşünmediği Matic ile Galatasaray'ın yanı sıra Fulham da ilgileniyor.



JUVENTUS DA PEŞİNDE



İngiliz basının haberine göre Matic, yeni sezonda Juventus forması da giyebilir. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi halinde, Matic'in 10 milyon sterlin imza parası alacağı iddia edildi.



Daha önce Manchester United'dan ayrılacağını açıklayan Matic, Crystal Palace maçıyla birlikte son kez United forması giymiş oldu.





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