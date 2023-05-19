Galatasaray Nelsson'un alternatifini buldu!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu noktada Victor Nelsson'un ayrılığını düşünerek gündemine sürpriz bir ismi aldı. İşte Galatasaray'ın gündeminde yer alan o futbolcu...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Nelsson'un alternatifini buldu!
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19 Mayıs 2023 12:47
Galatasaray'a şampiyonluk yolunda 2 galibiyet yetiyor. Sarı-kırmızılılar bu noktada ilk olarak Sivasspor'u konuk edecek.

Galatasaray daha sonra ise Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. Süper Lig şampiyonluğuna adım adım yaklaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Takvim'de yer alan haberde Galatasaray'da sezon sonu ile birlikte Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Danimarkalı stoper Victor Nelson'un yerine Sarı-Kırmızılı kurmaylar alternatif isim bulmak için çalışma yapıyordu.

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Galatasaray Yönetimi Serie A'da Verona forması giyen İsveçli stoper Isak Hien'e kancayı atmış durumda.

Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren Verona'nın ligden düşmesi durumunda Isak Hien'in takımda kalmayacağı bildirildi.

Verona ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olmasına rağmen İtalyan kulübünün Hien'in başka bir takıma transfer olmasına izin vereceği öğrenildi.
Bunun üzerine Sarı-Kırmızılı kurmaylar Isac Hien'in menajeri ile temasa geçtiği bildirildi.

24 yaşında ve 1.91 boyunda olan Hien 5 kez İsveç Milli Takım formasını giymiş bir isim. Hien'in piyasa değeri 6 milyon Euro civarında gösteriliyor. Hien'in en büyük özelliği ise hava hakimiyetinin oldukça iyi olması. 

 
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