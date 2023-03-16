Galatasaray, Nelsson'un alternatifini belirledi!

Süper Lig lideri Galatasaray, sezon başında Icardi, Torreira, Oliveira, Mata ve Rashica gibi isimleri kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yaptı.



Galatasaray devre arasında ise Zaniolo ve Kaan Ayhan gibi yıldızları transfer etti ve kadrosunu daha da güçlendirdi.



Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde de iyi yerlere gelmek isteyen Aslan, şimdiden çalışmalara başladı.



YILDIZLARI DA GÖZ HAPSİNDE



Galatasaray gelecek sezon için transfer çalışmaların sürdürürken kadrosundaki yıldızlara da transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.



Galatasaray'ın sağ kanat oyuncusu Sacha Boey'i Fransa'nın iki güçlü ekibi Marsilya ve Lyon kadrosuna katmak istiyor.



Yıldız oyuncuyla ilgilenen kulüpler sadece Lyon ve Marsilya değil. İngiltere'den Aston Villa, Newcastle United ve Aston Villa kulüpleri de Boey için girişimde bulunacak.



Galatasaray'da Boey gibi savunmanın önemli halkalarından Victor Nelsson da Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı.



Sezon ortasında yıldız oyuncu için Galatasaray'ın kapısını aşındırdılar ancak şampiyonluk yolunda olan takımın bir parçası eksilmesin görüşü hakim oldu. Galatasaray sezon sonunda iyi bir bonservis ücretiyle Nelsson ile yolları ayırabilir.



20 MİLYON EURO TEKLİF EDECEKLER



İtalya Ligi ekiplerinde Atalanta'nın Nelsson için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı konuşuluyor. Ayrıca İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United da başarılı oyuncuyu renklerine katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Nelsson ve Boey'u hemen hemen her maçta scoutlar yakından takip ediyor. Galatasaray'ın iki yıldızdan önemli bir bonservis ücreti kazanması bekleniyor.



BREZİLYA'DAN FLAŞ İDDİA



Brezilya basınında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; Galatasaray, Fluminense'nin kaptanı Nino ile transfer görüşmelerine başladı. Sarı-kırmızılılarda geçen sezon da gündeme gelen transfer gerçekleşmemişti.



Galatasaray'ın bu kez transferde çok ısrarcı olduğu ve sezon sonunda Brezilya ekibi ile masaya oturarak mutlu sona ulaşacağı belirtildi.



Brezilya basını, "Geçtiğimiz yıl kasım ayında Galatasaray, Nino'yu kiralamak için girişimlerde bulunmuştu. Ancak Fluminense'nin yüksek talepleri nedeniyle görüşmeler durmuştu. Galatasaray yeni sezon için Nino'yu yeniden gündemine aldı. Türk yetkililer, Fluminense kulübü ile görüşmelere başladı" ifadesini kullandı.



Galatasaray, Victor Nelsson'un olası ayrılığı sonrasında stoper bölgesini Nino ile güçlendirmek istiyor. 1.88m boyuyla hava toplarındaki üstünlüğünün yanı sıra geriden oyun kurarken müthiş bir soğukkanlılığa sahip olan Nino'nun transferini teknik direktör Okan Buruk'un da çok istediği öğrenildi.



SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR



2020 yılından beri Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Nino'nun kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 7 milyon euro güncel piyasa değeri olan 25 yaşındaki başarılı stoper bu sezon 10 maçta görev alırken 1 gol atma başarısı gösterdi.





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