Galatasaray, Nelsson için EURO2024'ü bekliyor!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Victor Nelsson için Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra gelecek iyi teklifleri değerlendirmeye alabilir.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, Nelsson için EURO2024'ü bekliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Haziran 2024 11:25
Galatasaray'da transferin gözde oyuncularından biri de Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson.

Uzun süredir Sevilla ile temas halinde olan Danimarkalı futbolcu için kulübe hiçbir resmi teklif gelmediği öğrenildi.

Nelsson, Danimarka formasıyla EURO 2024'te sahne alacak. Galatasaray, turnuva sonrası iyi bir teklif gelmesi halinde Nelsson'un transferini değerlendirmeye alacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery