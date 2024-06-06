Galatasaray, Nelsson için EURO2024'ü bekliyor!

Galatasaray'da transferin gözde oyuncularından biri de Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson.
Uzun süredir Sevilla ile temas halinde olan Danimarkalı futbolcu için kulübe hiçbir resmi teklif gelmediği öğrenildi.
Nelsson, Danimarka formasıyla EURO 2024'te sahne alacak. Galatasaray, turnuva sonrası iyi bir teklif gelmesi halinde Nelsson'un transferini değerlendirmeye alacak.
Uzun süredir Sevilla ile temas halinde olan Danimarkalı futbolcu için kulübe hiçbir resmi teklif gelmediği öğrenildi.
Nelsson, Danimarka formasıyla EURO 2024'te sahne alacak. Galatasaray, turnuva sonrası iyi bir teklif gelmesi halinde Nelsson'un transferini değerlendirmeye alacak.
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