Galatasaray Nef, yarı finalde

Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray Nef, Gaziantep Basketbol ile karşılaştı.
Galatasaray, sahadan 77-62 galibiyetle ayrılan taraf oldu ve yarı finale yükseldi.
Sarı-kırmızılı takımın yarı finaldeki rakibi ise Fenerbahçe Beko oldu.
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin
Gaziantep Basketbol: Peterson (5), İsmail Cem Ulusoy, Gulley (12), Orhan Aydın Haciyeva, Kaba (18), Robinson (16), Leon Harun Apaydın (2), Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin (2), Koray Çekici (2), Doyle (5)
Galatasaray Nef: Ndour (2), Eray Aydoğan (3), Okben Ulubay (3), Blackshear (13), Purcell (12), Bost (20), Sadık Emir Kabaca (4), Rıdvan Öncel (11), Ege Arar (4), Kravish (5)
1. periyot: 14-19
Devre: 31-36
3. periyot: 49 - 54
Galatasaray, sahadan 77-62 galibiyetle ayrılan taraf oldu ve yarı finale yükseldi.
Sarı-kırmızılı takımın yarı finaldeki rakibi ise Fenerbahçe Beko oldu.
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin
Gaziantep Basketbol: Peterson (5), İsmail Cem Ulusoy, Gulley (12), Orhan Aydın Haciyeva, Kaba (18), Robinson (16), Leon Harun Apaydın (2), Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin (2), Koray Çekici (2), Doyle (5)
Galatasaray Nef: Ndour (2), Eray Aydoğan (3), Okben Ulubay (3), Blackshear (13), Purcell (12), Bost (20), Sadık Emir Kabaca (4), Rıdvan Öncel (11), Ege Arar (4), Kravish (5)
1. periyot: 14-19
Devre: 31-36
3. periyot: 49 - 54