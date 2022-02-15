Galatasaray Nef, yarı finalde

Basketbol Türkiye Kupası'nda Galatasaray Nef, Gaziantep Basketbol 77-62 yenerek yarı finale çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Nef, yarı finalde
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15 Şubat 2022 19:51
Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray Nef, Gaziantep Basketbol ile karşılaştı.

Galatasaray, sahadan 77-62 galibiyetle ayrılan taraf oldu ve yarı finale yükseldi.

Sarı-kırmızılı takımın yarı finaldeki rakibi ise Fenerbahçe Beko oldu.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin

Gaziantep Basketbol: Peterson (5), İsmail Cem Ulusoy, Gulley (12), Orhan Aydın Haciyeva, Kaba (18), Robinson (16), Leon Harun Apaydın (2), Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin (2), Koray Çekici (2), Doyle (5)

Galatasaray Nef: Ndour (2), Eray Aydoğan (3), Okben Ulubay (3), Blackshear (13), Purcell (12), Bost (20), Sadık Emir Kabaca (4), Rıdvan Öncel (11), Ege Arar (4), Kravish (5)

1. periyot: 14-19

Devre: 31-36

3. periyot: 49 - 54

 

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