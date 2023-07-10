Galatasaray Nef transferi açıkladı!

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Corey Walden'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Nef transferi açıkladı!
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10 Temmuz 2023 14:48
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, ABD'li skorer oyun kurucu Corey Walden'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Walden, geçen sezon Bayern Münih formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 8,8 sayı, 1,8 ribaunt, 2,3 asist ortalamalarıyla oynadı.

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