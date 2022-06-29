Galatasaray Nef'ten bir transfer daha

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray Nef, Darüşşafaka alt yapısında yetişen ve son olarak Aliağa Petkimspor'da forma giyen Sinan Sağlam ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:



"Yeni sezon hazırlık çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray Nef, Darüşşafaka alt yapısında yetişen ve son olarak Aliağa Petkimspor'da forma giyen Sinan Sağlam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transferimiz Sinan Sağlam'a sarı kırmızı renklere hoş geldin diyor, parçalı formamız altında sağlık ve başarı dolu sezonlar diliyoruz."



Sinan Sağlam kimdir?



Sinan Sağlam 6 Mart 1998 yılında dünyaya geldi. Basketbola Darüşşafaka alt yapısında başlayan oyuncu, Fordham Üniversitesi ile Amerika'da NCAA Ligi'nde forma giyme şansı buldu. 2018/19 sezonunda yetiştiği kulüp Darüşşafaka ile 4 ING Basketbol Süper Ligi maçında süre aldı.



2019/20 sezonunda kulübü tarafından o sezon TBL'de mücadele veren Yalova Basket'e kiralandı. Bir sonraki sezon yine kiralık olarak Afyon Belediyespor ile ING Basketbol Süper Ligi'nde 20 maçta forma giydi. 2020/21 sezonunu yine Afyon'da geçiren Sinan Sağlam iyi çıkış yakalayarak 26 maçta 4.08 sayı, 3.73 ribaunt ortalamaları tutturdu. Geçtiğimiz sezon Aliağa Petkimspor forması ile mücadele eden basketbolcu İzmir ekibi ile 27 maça çıktı.





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