Galatasaray Nef'ten beş maçlık galibiyet serisi

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanan maçı Galatasaray Nef 95-61 kazandı. Galatasaray Nef bu skorla ligdeki galibiyet serisini beşe çıkardı.
Galatasaray Nef, bu maçın ardından ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında oynayacağı Tofaş müsabakasına hazırlanacak.
Galatasaray Nef, bu maçın ardından ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında oynayacağı Tofaş müsabakasına hazırlanacak.