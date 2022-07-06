Galatasaray Nef'te Pistiolis yeni yıldızını buldu...

ANDREAS PISTIOLIS'LE YENİDEN YAPILANMAYA GİTTİ

GALATASARAY NEF'E TANIDIK İSİM

ANDREAS PISTIOLIS'E 2.03 DEV

Andreas Pistiolis, Galatasaray Nef'i geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun ortasında takımın başına gelen Yunan koç, sarı-kırmızılılar ile galibiyet serisi yakalamış ve takımını Süper Lig play-off yarı finale kadar taşımıştı. Anadolu Efes'e boyun eğen Galatasaray Nef, kolları sıvadı ve yıldız forveti transfer etmek için harekete geçti.Gelecek sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de görev yapacak olan Galatasaray Nef'te transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.Fenerbahçe Beko'nun Dimitris Itoudis ile yeniden yapılanmaya gitmesi, Anadolu Efes'in de güçlü olan kadrosunu güçlendirmesi sonucu, sarı-kırmızılılar da yıldız isimlere yöneldi. Bu minvalde ilk hamlesini gerçekleştiren cim-bom Angelo Caloiaro'yu gündemine aldı.Aksam.com.tr'nin Sportando'dan aktardığı habere göre; Galatasaray Nef, Maccabi Tel Aviv'de forma giyeni Angelo Caloiaro'yu transfer etmek için harekete geçti. 32 yaşındaki forvet oyuncusu ülkemizde daha önce Büyükçekmece Basket ve Banvit formalarını da giymişti.2.03 metre uzunluğunda olan Birleşik Amerikalı basketbolcu geçtiğimiz sezon THY EuroLeauge'de 35 maça çıktı. 20.01 dakika ortalaması ile sahada kalan 32 yaşındaki basketbolcu; 3.3 sayı, 3.1 ribaund, 1.3 asist ortalamalarıyla oynadı.İsrail Ligi'nde de 11 maçta forma giyen Angelo Caloiaro, 18.4 dakika sahada kalırken; 5.3 sayı, 3.4 ribaund ve 1.6 asistlik performans ortaya koydu.