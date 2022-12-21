Galatasaray Nef son 16'ya yükseldi

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında Polonya'nın Legia Varşova ekibini deplasmanda 90-76 yendi.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 20-12 üstün geçen Galatasaray Nef, soyunma odasına 43-38 geride gitti.
İkinci yarıya iyi başlayarak üçüncü çeyreği 67-59 önde bitiren sarı-kırmızılı takım, salondan 90-76 galibiyetle ayrıldı.
Grubu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider tamamlayan Galatasaray Nef, doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Karşılaşmanın ilk periyodunu 20-12 üstün geçen Galatasaray Nef, soyunma odasına 43-38 geride gitti.
İkinci yarıya iyi başlayarak üçüncü çeyreği 67-59 önde bitiren sarı-kırmızılı takım, salondan 90-76 galibiyetle ayrıldı.
Grubu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider tamamlayan Galatasaray Nef, doğrudan son 16 turuna yükseldi.
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