Galatasaray Nef son 16'ya yükseldi

Galatasaray Nef, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Legia Warszawa ile karşı karşıya geldi. Maçı 90-76 kazanan Galatasaray, son 16'ya direkt katılım hakkı kazandı.

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Galatasaray Nef son 16'ya yükseldi
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21 Aralık 2022 00:19
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında Polonya'nın Legia Varşova ekibini deplasmanda 90-76 yendi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 20-12 üstün geçen Galatasaray Nef, soyunma odasına 43-38 geride gitti.

İkinci yarıya iyi başlayarak üçüncü çeyreği 67-59 önde bitiren sarı-kırmızılı takım, salondan 90-76 galibiyetle ayrıldı.

Grubu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider tamamlayan Galatasaray Nef, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

 

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