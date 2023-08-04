Galatasaray Nef oyuncusu Ege Tan Yıldızoğlu, ABD yolcusu

Geçen sezon Galatasaray Nef forması giyen genç oyun kurucu Ege Tan Yıldızoğlu, eğitimini ve basketbol kariyerini ABD'de sürdürecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Nef oyuncusu Ege Tan Yıldızoğlu, ABD yolcusu
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04 Ağustos 2023 00:28
Geçen sezon Galatasaray Nef forması giyen genç oyun kurucu Ege Tan Yıldızoğlu, eğitimine ve basketbol kariyerine ABD'de devam edecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Eğitimine Pasifik Üniversitesi'nde, basketbol kariyerine ise okulun basketbol takımı Pacific Tigers'ta devam edecek olan sporcumuz Ege Tan Yıldızoğlu'na ABD'deki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

19 yaşındaki oyun kurucu, geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16 maçta ortalama 15.16 dakika süre alıp, 5,88 sayı üretti.

Ege Tan, 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın FIBA Erkekler Dünya Kupası üçüncülük maçında ABD'yi mağlup ettiği maçta 20 sayı üreterek yıldızlaşmıştı.

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