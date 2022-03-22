Galatasaray Nef, MHP Riesen karşısında

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nun 6. ve son haftasında Galatasaray Nef, 23 Mart Çarşamba günü Almanya'nın MHP Riesen Ludwigsburg ekibini ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Nef, MHP Riesen karşısında
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22 Mart 2022 13:38
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nun 6. ve son haftasında Galatasaray Nef, 23 Mart Çarşamba günü Almanya'nın MHP Riesen Ludwigsburg ekibini konuk edecek.

İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Galatasaray Nef, 76-71 kaybetmişti.

Grupta 4 mağlubiyeti bulunan Galatasaray Nef, son maçlar öncesi tur atlama şansını kaybetti.

 

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