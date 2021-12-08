Galatasaray Nef, lider olarak son 16'da

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Galatasaray Nef, PAOK'u 87-75 mağlup ederek grup liderliğini ve son 16 turuna kalmayı garantiledi.
Bu sonucun ardından Galatasaray Nef 4. galibiyetini elde ederken, konuk ekip 3. yenilgisini yaşadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Wojciech Liszka (Polonya), Martins Kozlovskis (Letonya)
Galatasaray Nef: Bost 16, Trimble 13, Ege Arar 2, Blackshear 7, Purcell 20, Emir Kabaca 16, Okben Ulubay 3, Göksenin Köksal 3, Rıdvan Öncel, Kravish 7
PAOK Mateco: Christodoulou 9, Ogbeide 8, Dileo 10, Love 12, Mantzaris 5, Kamarianos 4, Roumoglou 3, Toliopoulos 9, Michail Kamperidis, Georgios Kamperidis, Jones 15
1. Periyot: 28-22
Devre: 48-40
3. Periyot: 76-58
Beş faulle çıkan: 32.50 Love (PAOK Mateco)
Bu sonucun ardından Galatasaray Nef 4. galibiyetini elde ederken, konuk ekip 3. yenilgisini yaşadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Wojciech Liszka (Polonya), Martins Kozlovskis (Letonya)
Galatasaray Nef: Bost 16, Trimble 13, Ege Arar 2, Blackshear 7, Purcell 20, Emir Kabaca 16, Okben Ulubay 3, Göksenin Köksal 3, Rıdvan Öncel, Kravish 7
PAOK Mateco: Christodoulou 9, Ogbeide 8, Dileo 10, Love 12, Mantzaris 5, Kamarianos 4, Roumoglou 3, Toliopoulos 9, Michail Kamperidis, Georgios Kamperidis, Jones 15
1. Periyot: 28-22
Devre: 48-40
3. Periyot: 76-58
Beş faulle çıkan: 32.50 Love (PAOK Mateco)