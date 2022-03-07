Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nda 8 Mart Salı günü İsrail'in Hapoel U-Net Holon takımına konuk olacak.
Holon Toto Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Galatasaray Nef'in Almanya'nın MHP Riesen ekibiyle 30 Ocak'ta deplasmanda oynaması gereken grubun ilk hafta maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle 14 Mart'a ertelenmişti.
Grubunda tek maç oynayan ve kaybeden sarı-kırmızılılar, son sırada bulunuyor.
Holon Toto Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Galatasaray Nef'in Almanya'nın MHP Riesen ekibiyle 30 Ocak'ta deplasmanda oynaması gereken grubun ilk hafta maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle 14 Mart'a ertelenmişti.
Grubunda tek maç oynayan ve kaybeden sarı-kırmızılılar, son sırada bulunuyor.