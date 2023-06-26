Galatasaray Nef, İsmet Akpınar'ı açıkladı

Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.Sarı-kırmızılıların açıklamasında İsmet Akpınar ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.İşte Galatasaray'ın açıklaması:Galatasaray Nef, 2023/24 sezonu kadro yapılanması kapsamında ikinci transferini 191 cm boyundaki oyun kurucu İsmet Akpınar'ı kadrosuna dahil ederek gerçekleştirdi. Galatasaray Nef ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan yeni transferimiz İsmet Akpınar'a Galatasaray Ailesi'ne hoş geldin diyor, sarı kırmızılı forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz.İsmet Akpınar kimdir?Almanya'da yaşayan Türk bir ailenin çocuğu olarak 22 Mayıs 1995'te Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. 191 cm boyundaki İsmet, basketbol kariyerine de doğup büyüdüğü Hamburg'da BC Hamburg gençlik takımlarında başladı. 16 yaşındayken Almanya ProB Ligi'nde SC Rist Wedel ile profesyonel olarak ilk maçına çıktı. Rist Wedel takımında geçirdiği iki sezonun sonrasında 2013/14 sezonu başında Almanya'nın güçlü takımlarından Alba Berlin ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Takımı ile 4 sezon boyunca EuroLeague ve EuroCup'ta forma giyme şansı buldu. Almanya Ligi takımlarından Raitopharm Ulm ile 2017/18 sezonunda 2 senelik anlaşma imzaladı.Aynı zamanda Alman pasaportu da bulunan İsmet Akpınar U16, U18, U20 ve A Milli takım kategorilerinde Almanya Milli takım formasını da giydi ve Çin'de düzenlenen 2020 Dünya Kupası'nda Almanya kadrosunda kendisine yer buldu.Sözleşmesinin sona ermesinin ardından rotasını ülkemize çeviren yeni oyun kurucumuz İsmet Akpınar 2019 yılında Beşiktaş Sompo Japan ile sözleşme imzaladı. Basketbol Süper Ligi'nde 20 maçta 10.9 sayı, 1.8 ribaunt, 2.3 asist ortalamaları ile oynadı. Aynı sezonda Beşiktaş ile 16 BCL maçında da forma giydi ve sezonun ikinci yarısında Almanya'ya dönerek Bayern Münih ile kısa süreli sözleşme imzalayarak sezonu burada tamamladı.Bir sonraki sezon Bahçeşehir Koleji ile yeniden Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne dönen oyuncumuz 27 BSL maçında 10.4 sayı, 1.5 ribaunt, 2.5 asist istatistiklerini yakaladı. Aynı sezon Bahçeşehir Koleji ile 9 Eurocup maçında 10.8 sayı ortalaması ile oynadı.2021/22 sezonu başında Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu ve geçtiğimiz iki sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 39, EuroLeague'de ise 19 maçta süre aldı.Profesyonel Kariyeri2011-13 Rist Wedel2013-17 Alba Berlin2017-19 Ratiopharm Ulm2019-20 Beşiktaş2020 Bayern Munich2020-21 Bahçeşehir Koleji2021-23 Fenerbahçe Beko2023 Galatasaray Nef