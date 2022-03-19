Galatasaray Nef'in yeni koçu CSKA'dan

Galatasaray Nef, Ekrem Memnun'dan boşalan koç pozisyonu için Andreas Pistolis ile anlaştığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray Nef'in yeni koçu CSKA'dan
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19 Mart 2022 16:21
Galatasaray Nef, Ekrem Memnun'dan boşalan başantrenörlük görevi için CSKA Moskova asistan menajeri Andreas Pistiolis'i getirdi.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Erkek Basketbol Takımımız Galatasaray Nef, son olarak CSKA Moskova teknik kadrosunda 1. yardımcı antrenör olarak görev yapan Andreas Pistiolis'i başantrenörlüğe getirdi.

Antrenörlük kariyerine 1996-2005 yılları arasında Panathinaikos altyapısında başlayan Andreas Pistiolis, 2005 yılında Panathinaikos Basketbol A takımında yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı. Burada geçirdiği 7 sezon boyunca Sırp antrenör Željko Obradović'in yardımcılığını üstlendi.

2013-2014 sezonunda Dimitris Itoudis'in yardımcılığında yolu ülkemize düşen Pistiolis, Banvit'te geçirdiği 1 sezonun ardından, yine Dimitris Itoudis ile birlikte 2014 yılından günümüze kadar devam edecek bir transfere imza atarak 8 sezon boyunca CSKA Moskova'nın 1. yardımcı antrenörlüğü görevini sürdürdü.

2005 yılında başladığı yardımcı antrenörlük kariyerini birçok kupa ve şampiyonluk ile süsleyen yeni başantrenörümüz Andreas Pistiolis'e Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor, başarılarına yenilerini ekleyeceği sarı kırmızılı yıllar diliyoruz."

Başarıları

2008 – Yunanistan Şampiyonluğu / Yunanistan Kupası
2009 – EuroLeague Şampiyonluğu / Yunanistan Şampiyonluğu / Yunanistan Kupası
2011 – EuroLeague Şampiyonluğu / Yunanistan Şampiyonluğu
2012 – Yunanistan Kupası
2014 – Türkiye Ligi Normal Sezon 1.liği
2015 – EuroLeague Yarı Finali / VTB Ligi Şampiyonluğu
2017 – EuroLeague Yarı Finali / VTB Ligi Şampiyonluğu
2018 – EuroLeague Yarı Finali / VTB Ligi Şampiyonluğu
2019 – EuroLeague Şampiyonluğu / VTB Ligi Şampiyonluğu
2021 – EuroLeague Yarı Finali / EL Normal Sezon Lideri / VTB Ligi Şampiyonluğu

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