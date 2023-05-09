Galatasaray Nef'in yeni koçu belli oluyor!

Andreas Pistiolis ile yollarını ayıran Galatasaray NEF'te yeni başantrenör belli oluyor.
Swingman dergisinin haberine göre; Galatasaray'da yeni başantrenörün Zvezdan Mitrovic olduğu belirtildi.
Tecrübeli çalıştırıcı son olarak Fransa ekibi Monaco'yu çalıştırmıştı.
Galatasaray Nef, 12 galibiyet 15 mağlubiyetle Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci sırada yer alıyor.
Swingman dergisinin haberine göre; Galatasaray'da yeni başantrenörün Zvezdan Mitrovic olduğu belirtildi.
Tecrübeli çalıştırıcı son olarak Fransa ekibi Monaco'yu çalıştırmıştı.
Galatasaray Nef, 12 galibiyet 15 mağlubiyetle Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci sırada yer alıyor.
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