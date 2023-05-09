Galatasaray Nef'in yeni koçu belli oluyor!

Galatasaray NEF'in yeni başantrenörünün Zvezdan Mitrovic olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Nef'in yeni koçu belli oluyor!
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09 Mayıs 2023 16:32
Son güncelleme 09 Mayıs 2023 16:39
Andreas Pistiolis ile yollarını ayıran Galatasaray NEF'te yeni başantrenör belli oluyor.

Swingman dergisinin haberine göre; Galatasaray'da yeni başantrenörün Zvezdan Mitrovic olduğu belirtildi.

Tecrübeli çalıştırıcı son olarak Fransa ekibi Monaco'yu çalıştırmıştı. 

Galatasaray Nef, 12 galibiyet 15 mağlubiyetle Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci sırada yer alıyor.

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