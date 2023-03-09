Galatasaray Nef'in rakibi Unicaja

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'ndaki dördüncü maçında bugün sahasında İspanya temsilcisi Unicaja ile karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip K Grubu'nda oynadığı 3 maçta aldığı 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.
İspanyol ekibi ise oynadığı grupta oynadığı 3 maçı da kazandı.
İki takım arasında İspanya'da oynanan mücadeleyi Unicaja 81-76 kazandı.
Son 16 turu maçları 22 Mart'ta sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, çeyrek finale kalacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip K Grubu'nda oynadığı 3 maçta aldığı 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.
İspanyol ekibi ise oynadığı grupta oynadığı 3 maçı da kazandı.
İki takım arasında İspanya'da oynanan mücadeleyi Unicaja 81-76 kazandı.
Son 16 turu maçları 22 Mart'ta sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, çeyrek finale kalacak.
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