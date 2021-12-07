Galatasaray Nef'in rakibi PAOK!

Galatasaray Nef, 8 Kasım PAOK Mateco takımını Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Nef'in rakibi PAOK!
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07 Aralık 2021 14:13
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında Galatasaray Nef, 8 Kasım Çarşamba günü Yunanistan'ın PAOK Mateco takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 4 haftada 3 galibiyet, 1 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, grubunda ilk sırada yer alıyor. Oynadığı maçlardan 2'sini kazanıp 2'sini kaybeden Yunan ekibi ise Galatasaray Nef'in arkasında ikinci basamakta bulunuyor.

İki takım arasında Yunanistan'da oynanan mücadeleyi PAOK Mateco 81-74 kazanmıştı.


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