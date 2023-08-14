Galatasaray Nef'in hazırlık programı belli oldu

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonunun hazırlıklarına başantrenör Zvezdan Mitrovic yönetiminde 17 Ağustos Perşembe günü gerçekleştireceği idmanla başlayacak.



Galatasaray Nef, hazırlık kampının ilk etabı için Antalya'ya gidecek ve orada Rus ekibi Enisey Krasnoyarsk ile karşılaşacak. 2 Eylül'de Onvo Büyükçekmece Basketbol ile İstanbul'da maç yapacak sarı-kırmızılılar, sonrasında ise yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3 turnuvaya katılacak.



İlk olarak 6 Eylül'de Uluslararası Igokea Basketbol Turnuvası için Bosna Hersek'e gidecek olan Galatasaray Nef, sonrasında 12 Eylül'de başlayacak 16. TÜBAD Mehmet Baturalp Basketbol Turnuvası için Antalya'ya hareket edecek. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Bursa'da 20 Eylül'de başlayacak 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası ile sonlandıracak.



Sadık Emir Kabaca ve Miralem Halilovic, milli takımda görev aldığı için yeni sezon çalışmalarının başında yer alamayacak.



Sarı-kırmızılıların hazırlık programı şu şekilde:



30 Ağustos Çarşamba:



Enisey Krasnoyarsk-Galatasaray Nef (Gloria Sports Arena)



2 Eylül Cumartesi:



Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Nef (Gazanfer Bilge Spor Salonu)



Uluslararası Igokea Basketbol Turnuvası



7 Eylül Perşembe:



Igokea-Galatasaray Nef



8 Eylül Cuma:



Galatasaray Nef-CSKA Moskova



10 Eylül Pazar:



Sıralama Maçı



16. TÜBAD Mehmet Baturalp Basketbol Turnuvası



14 Eylül Perşembe:



Galatasaray Nef-Beşiktaş Emlakjet (Cosmos Sport Center)



16 Eylül Cumartesi:



Galatasaray Nef-Pınar Karşıyaka (Cosmos Sport Center)



17 Eylül Pazar:



Türk Telekom-Galatasaray Nef (Cosmos Sport Center)



23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası



21 Eylül Perşembe:



Galatasaray Nef-İnfo Yatırım Bursaspor (Tofaş Spor Salonu)



22 Eylül Cuma:



Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji (Tofaş Spor Salonu)



23 Eylül Cumartesi:



Sıralama Maçı



