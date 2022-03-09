Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu maçında 10 Mart Perşembe günü İsrail temsilcisi Hapoel U-Net Holon takımını konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, 5 galibiyet, 1 yenilgiyle lider olarak son 16 turuna yükseldi. Bu turda I Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, ilk 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Grubun ilk haftasında 3 Şubat'ta oynanması gereken Galatasaray Nef-Hapoel U-Net Holon müsabakası sarı-kırmızılı takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.
İki takım arasında İsrail'de dün yapılan karşılaşmayı ev sahibi ekip 98-89 kazanmıştı
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, 5 galibiyet, 1 yenilgiyle lider olarak son 16 turuna yükseldi. Bu turda I Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, ilk 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Grubun ilk haftasında 3 Şubat'ta oynanması gereken Galatasaray Nef-Hapoel U-Net Holon müsabakası sarı-kırmızılı takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.
İki takım arasında İsrail'de dün yapılan karşılaşmayı ev sahibi ekip 98-89 kazanmıştı