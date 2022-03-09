Galatasaray Nef, ilk galibiyetini arıyor

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'nda oynadığı ilk iki maçtan galibiyet çıkaramayan temsilcimiz Galatasaray Nef, 10 Mart Perşembe günü konuk edeceği İsrail temsilcisi Hapoel U-Net Holon önünde galibiyet arayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Nef, ilk galibiyetini arıyor
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09 Mart 2022 12:36
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu maçında 10 Mart Perşembe günü İsrail temsilcisi Hapoel U-Net Holon takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, 5 galibiyet, 1 yenilgiyle lider olarak son 16 turuna yükseldi. Bu turda I Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, ilk 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Grubun ilk haftasında 3 Şubat'ta oynanması gereken Galatasaray Nef-Hapoel U-Net Holon müsabakası sarı-kırmızılı takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.

İki takım arasında İsrail'de dün yapılan karşılaşmayı ev sahibi ekip 98-89 kazanmıştı

 
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