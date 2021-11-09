Galatasaray Nef, Igoeka'ya geçit vermedi!

Galatasaray Nef, Şampiyonlar Ligi E Grubu dördüncü hafta karşılaşmasında Igoeka'yı 82-74 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Nef, Igoeka'ya geçit vermedi!
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09 Kasım 2021 21:51
Galatasaray Nef, Şampiyonlar Ligi E Grubu dördüncü hafta maçında Igokea'yı konuk etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray Nef'in 82-74'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Mücadeleyi Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve futbol takımı kaptanı Arda Turan da takip etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Fernando Calatrava (İspanya), Michal Proc (Polonya)

Galatasaray Nef: Purcell 14, Ege Arar, Bost 21, Trimble 10, Blackshear 15, Sadık Emir Kabaca 11, Okben Ulubay 9, Göksenin Köksal, Kravish 2, Rıdvan Öncel

Igokea: Josilo 10, Radanov 7, Starks 17, Stephens 13, Ilic 8, Waller 7, Fundic 8, Robinson 2, Tanaskovic 2

1. Periyot: 15-19

Devre: 34-34

3. Periyot: 60-59






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