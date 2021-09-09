Galatasaray Nef, hazırlık maçında kazandı

Galatasaray Nef, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 81-76 mağlup etti.

Haber; AA
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Galatasaray Nef, hazırlık maçında kazandı
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09 Eylül 2021 20:58
ING Basketbol Süper Ligi takımlarının karşılaştığı hazırlık maçında Galatasaray Nef, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 81-76 yendi.

Büyükçekmece Basketbol'un ev sahipliğinde Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen Göl Kupası'nın ilk maçı oynandı.

Müsabakanın ilk çeyreğini Büyükçekmece Basketbol 33-20 önde tamamladı. Devre arasına 47-42 üstün giren sarı-kırmızılı ekip, üçüncü çeyreği de 64-60 önde bitirdi. Maçı 81-76 kazanan Galatasaray Nef, sezon öncesi oynadığı 4. hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı.

Turnuvada yarın saat 17.00'de başlayacak müsabakada Galatasaray Nef ile Semt77 Yalovaspor karşı karşıya gelecek.


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