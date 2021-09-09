Galatasaray Nef, hazırlık maçında kazandı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarının karşılaştığı hazırlık maçında Galatasaray Nef, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 81-76 yendi.
Büyükçekmece Basketbol'un ev sahipliğinde Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen Göl Kupası'nın ilk maçı oynandı.
Müsabakanın ilk çeyreğini Büyükçekmece Basketbol 33-20 önde tamamladı. Devre arasına 47-42 üstün giren sarı-kırmızılı ekip, üçüncü çeyreği de 64-60 önde bitirdi. Maçı 81-76 kazanan Galatasaray Nef, sezon öncesi oynadığı 4. hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı.
Turnuvada yarın saat 17.00'de başlayacak müsabakada Galatasaray Nef ile Semt77 Yalovaspor karşı karşıya gelecek.
Büyükçekmece Basketbol'un ev sahipliğinde Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen Göl Kupası'nın ilk maçı oynandı.
Müsabakanın ilk çeyreğini Büyükçekmece Basketbol 33-20 önde tamamladı. Devre arasına 47-42 üstün giren sarı-kırmızılı ekip, üçüncü çeyreği de 64-60 önde bitirdi. Maçı 81-76 kazanan Galatasaray Nef, sezon öncesi oynadığı 4. hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı.
Turnuvada yarın saat 17.00'de başlayacak müsabakada Galatasaray Nef ile Semt77 Yalovaspor karşı karşıya gelecek.