Galatasaray Nef, hazırlık maçında berabere

Galatasaray NEF, hazırlık maçında CSO Voluntari ile berabere kaldı

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Nef, hazırlık maçında berabere
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13 Eylül 2021 20:26
Galatasaray NEF Erkek Basketbol Takımı, Romanya'nın CSO Voluntari ekibiyle yaptığı hazırlık karşılaşmasından 72-72 beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmaya Galatasaray NEF, Dee Bost, De Vaughn Akoon-Purcell, Göksenin Köksal, Kerry Blackshear ve David Kravis ilk beşiyle başladı.

İlk periyodunu konuk ekibin 20-11 üstün tamamladığı müsabakada soyunma odasına da 35-30 CSO Voluntari üstünlüğüyle gidildi.

İkini yarıda etkili oyununu sürdüren misafir takım, son çeyreğe 58-48 önde girerken, son periyotta toparlanan Galatasaray NEF, çeyreği 24-14 üstün tamamladı ve maç 72-72 beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray NEF, sezon öncesi gerçekleştirdiği 6. maçını da kaybetmedi.

 


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