Galatasaray Nef, Hapoel Atsmon Holon deplasmanında!

Galatasaray Nef, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki üçüncü maçında İsrail'in Hapoel Atsmon Holon ekibiyle karşı karşıya gelecek. Holon Toto Arena'da 26 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.



Grubundaki ilk iki maçı da kazanarak Avrupa'da güzel bir başlangıç yapan Andreas Pistiolis'in öğrencileri, zorlu deplasmanda galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.



Sarı kırmızılılar, son olarak evinde Legia Warzsawa'yı 86-71 mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maça Dee Bost, Braian Angola-Rodas, Göksenin Köksal, Angelo Caloiaro ve Mahir Ağva beşlisiyle başlayan Yenilmez Armada'da beş basketbolcu çift haneli sayı üretti. Dee Bost 15 sayı, 11 asist ve 3 top çalma performansıyla galibiyetin mimarlarından olurken Angelo Caloiaro 22 sayısıyla en skorer oyuncu oldu. Mahir Ağva 13 sayı, 3 ribaunt ve 4 top çalma ile katkı verdi. Dylan Ennis 11 sayı, 5 ribaunt; Sadık Kabaca ise 10 sayı, 8 ribauntla maçı tamamladı.



Dee Bost iki maçta 19 sayı ve 7 asist ortalamasıyla en yüksek performans gösteren oyuncu oldu.



Hapoel Holon ise grupta Filou Oostende ve Legia ile oynadığı iki karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. İki maçta 20.5 sayı, 5.5 ribaunt ve 13 asist ortalamasıyla oynayan Joe Ragland, rakibin en etkili ismi olarak göze çarpıyor.



Galatasaray Nef, bu maçın ardından ligdeki Darüşşafaka mücadelesine hazırlanacak.





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