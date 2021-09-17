Galatasaray Nef, Gaziantep'i devirdi

21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Nef ile Gaziantep Basketbol karşılaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray Nef, Gaziantep'i devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Eylül 2021 23:07
21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın üçüncü gün ikinci maçında Galatasaray Nef, Gaziantep Basketbol'u 77-68 mağlup etti.

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iyi başlayan Gaziantep Basketbol, ilk çeyreği 19-16 önde bitirdi. İkinci periyotta daha baskılı oynayan Galatasaray Nef, skor üstünlüğünü eline geçirdi ve soyunma odasına 39-37 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte iyi oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, periyot sonunda farkı çift hanelere (60-49) çıkarmayı başardı. Son çeyrekte baskıyı iyice arttıran Galatasaray Nef, parkeden 77-68 galip ayrıldı.

Bu skorla Galatasaray Nef grubu ikinci tamamlarken, Gaziantep Basketbol üçüncü oldu.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.