Galatasaray Nef, ERA Nymburk deplasmanında!

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında Çarşamba günü deplasmanda ERA Nymburk ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Nef, ERA Nymburk deplasmanında!
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21 Aralık 2021 12:24
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında Çarşamba günü deplasmanda Çekya'nın ERA Nymburk ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Başkent Prag'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Ligde son 16 turuna kalmayı daha önce garantileyen Galatasaray Nef, 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle grupta zirvede yer alıyor.

Grupta 2 galibiyet ve 3 yenilgisi olan Çekya ekibi ise averajla ikinci sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Galatasaray Nef, 101-85'lik skorla kazanmıştı.


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