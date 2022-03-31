Galatasaray Nef'e NBA patentli oyun kurucu

Galatasaray Nef, Amerikalı oyun kurucu Isaiah Canaan ile anlaşmaya vardı.



Kariyeri boyunca 6 farklı NBA takımında forma giyen ve son olarak Rusya'nın Unics Kazan takımında yer alan Isaiah Canaan kendisini sarı kırmızı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:



"Canaan'ı 2021-2022 sezonu sonuna kadar kulübümüze bağlayan transfer son yapılan olağan genel kurulumuzdan bütçe onayı çıkmaması nedeniyle sponsor desteği ile gerçekleşmiştir.



21 Mayıs 1991 Amerika'nın Mississippi eyaletinin Biloxi şehrinde dünyaya gelen Isaiah Canaan, üniversiteyi 2009 yılında girdiği Murray State'de geçirdi. Kolej yıllarının ardından mezun olduğu 2013 yazında NBA draftlarında Houston Rockets tarafından 2. turda 34. sıradan seçildi. 2013-2014 sezonu için Houston Rockets ile imzalyan Isaiah, aynı sezon için D-League takımlarından Rio Grande Valley Vipers'ta da forma giydi. Şubat ayında Houston Rocket'se dönen oyuncumuz, 21 maçta 4.6 sayı ortalaması ile oynadı. 2014-2015 sezonunu da Houston Rockets ve Rio Grande Valley Vipers'ta geçirdi. Şubat ayında döndüğü Houston'da önceki sezona göre istatistiklerini geliştirerek 24 maçta 5.9 sayı, 1.4 ribaunt ve 1.2 asist ortalamaları ile oynadı. Aynı sezonun son kısmında Philadelphia 76ers'ın teklifini kabul eden yeni oyuncumuz burada çıktığı 22 maçta 12.6 sayı, 3.1 asist, 2.5 ribaunt istatistikleri yakaladı.



Sonraki sezonda Philadelphia 76ers'da kalarak 77 karşılaşmanın 39'unda ilk 5 başlayarak 11 sayı, 2.3 ribaunt 1.8 asist ortalamaları ile kariyerinin en iyi yılını geçirdi.



2016-2017 sezonuna Chicago Bulls ile 2 yıllık kontrat yaparak başlayan yeni oyuncumuz 41 maçta forma giyme şansı yakaladı. 2017-2018 sezonu başında sırasıyla Oklahoma City Thunder, Houston Rockets ve G-League takımlarından Northern Arizone Suns ile imzalasa da sezonu kendine yer bulduğu Phoenix Suns'ta çıktığı 19 karşılaşma ile tamamladı. Bir sonraki sezon 2018-2019 sezonuna Phoenix ile başladı ve çıktığı 19 karşılaşmanın ardından Ocak ayında Minnesota Timberwolves'a transfer oldu. 13 maçta görev alan Isaiah Canaan, Sezonu Milwaukee Bucks'ta oynama şansı bulduğu 4 maç ile bitirdi.



2019-2020 sezonuna geldiğimizde NBA macerasını sonlandıran Isaiah, Çin Ligi takımlarından Shandong Golden Stars'a transfer oldu. Sezonun ikinci yarısında ülkesine dönerek G-League ekibi Stockton Kings'te 30 maçta forma giydi ve 21.4 sayı, 4 ribaunt, 5.8 asist, 1.2 asist ortalamaları ile formunu yakaladı.



2020-2021 sezonunda rotasını Avrupa'ya çeviren oyuncumuz, günümüze kadar forma giyeceği Rusya Ligi takımlarından Unics Kazan'a transfer oldu. İlk sezonunda 24 VTB Ligi, 24 EuroCup karşılaşmasında forma giyme şansı elde ederek, toplam 48 maçta 14.2 sayı, 2.7 ribaunt, 2.7 asist istatistikleri ile oynadı.



Kariyerini Galatasaray Nef ile anlaşarak sarı kırmızılı formamız altında sürdürecek olan oyuncumuz Isaiah Canaan'a hoş geldin diyor, sağlık ve başarı dolu bir sezon diliyoruz."





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