Galatasaray Nef deplasmanda yıkıldı!

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Nef, deplasmanda PAOK Mateco'ya 81-74 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Nef deplasmanda yıkıldı!
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25 Ekim 2021 21:35
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki 3. maçında Yunan kulübü PAOK Mateco'ya 81-74 yenildi.

Selanik kentindeki PAOK Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, Galatasaray'ın 24-12'lik üstünlüğüyle geçildi ancak ev sahibi ekip, 2. periyotta farkı 3 sayıya (33-36) indirdi.

Etkili oyununu sürdüren PAOK Mateco, 3. çeyrek sonunda 55-53 öne geçti ve sahadan da 81-74 galip ayrıldı.

PAOK'ta Griffin 13 sayı, 5 asist, Jones 12 sayı, 11 ribauntla oynadı. Galatasaray'da Akoon-Purcell 21 sayı, 7 ribaunt, Blackshear da 18 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

Galatasaray Nef gruptaki ilk mağlubiyetini yaşarken, PAOK ise ilk galibiyetini aldı.


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