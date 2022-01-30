Galatasaray Nef, Almanya deplasmanında

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Nef, deplasmanda MHP Riesen ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Nef, Almanya deplasmanında
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30 Ocak 2022 13:15
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu ilk maçında pazartesi günü Almanya'nın MHP Riesen ekibine konuk olacak.

Ludwisburg kentindeki MHP Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Maç Tivibu Spor'dan naklen yayımlanacak.

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi ilk turunda mücadele ettiği E Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider tamamladı.

MHP Riesen ise organizasyonun ilk turunda yer aldığı A Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider bitirdi.

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