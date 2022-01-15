Galatasaray Nef, 25 sayı öne geçtiği maçı kaybetti!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Darüşşafaka, 25 sayı geri düştüğü karşılaşmada Galatasaray Nef'i 83-82 mağlup etti.



İki takımın kolay sayılar bularak başladığı müsabakada dış atışlardan 7'de 6 isabet kaydeden Galatasaray Nef, Trimble'ın 13 sayılık katkı verdiği ilk periyodu 28-18 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte savunmada ve hücumda organize olmakta zorlanan Darüşşafaka karşısında Akoon-Purcell'in skorer oyunuyla farkı 20 sayıya kadar çıkaran Galatasaray, soyunma odasına 54-36 üstün gitti.



Üçüncü periyotta Galatasaray, 27. dakikada farkı 25 sayıya kadar çıkardı. Kalan bölümde savunmasını sertleştiren ve hücumda daha etkili olan Darüşşafaka, farkı 14 sayıya indirdi. Galatasaray, son bölüme 69-55 önde girdi.



Karşılaşmanın dördüncü çeyreği büyük bir heyecana sahne oldu. Bu periyoda 10-0'lık seriyle başlayan Darüşşafaka, 33. dakikada farkı 4 sayıya çekti: 65-69. Taraftarının desteğini arkasına alan ve baskısını artıran yeşil-siyahlılar, Caupain'in basket ve faulden kaydettiği sayılarla bitime 14 saniye kala öne geçti: 83-82. Galatasaray Nef, son hücumda Okben Ulubay ile isabet sağlayamadı ve Darüşşafaka karşılaşmadan 83-82 galip ayrıldı.



