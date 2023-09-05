Galatasaray, Ndombele'nin mali detaylarını açıkladı

Galatasaray, Tanguy Ndombele transferinin mali detaylarını açıkladı.

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Galatasaray, Ndombele'nin mali detaylarını açıkladı
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05 Eylül 2023 00:05
Galatasaray, Tanguy Ndombele'nin bir seneliğine bedelsiz şekilde satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

* Kiralama Bedeli: Yok

* Satın Alma Opsiyonu: 15 milyon euro

* Yıllık Ücret: 3.1 milyon euro

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcunun transfer bedeli 15.000.000 euro olup 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitler ile ödenmesi konusunda anlaşılmıştır.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3.136.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."

İSTANBUL'A GELDİ

Londra'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 26 yaşındaki futbolcuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.



TOTTENHAM PERFORMANSI

İngiliz ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Tottenham'da 91 maçta sahaya çıkan Ndombele 10 gol attı ve 9 asist yaptı.

 

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