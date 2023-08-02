Galatasaray, Ndombele için kesenin ağzını açtı

Yeni sezon öncesi orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bonservisi Tottenham'da bulunan Tanguy Ndombele için yeni bir teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Ndombele için kesenin ağzını açtı
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02 Ağustos 2023 17:47
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha takviyesi için hedefini netleştirdi: Tanguy Ndombele.

13 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

İngiliz basınından The Mirror'un haberine göre; Galatasaray, bonservisi Tottenham'da bulunan Ndombele için Tottenham'a yaklaşık 13 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.



TAKIMDA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Haberde, Ndombele'nin Tottenham'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou tarafından yeni sezon planlamasında düşünülmediği ve İngiliz kulübünün yıldız oyuncuyla yollarını ayırmayı planladığı belirtildi.

62 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

26 yaşındaki Tanguy Ndombele, 2019 yılında Lyon'dan Tottenham'a 62 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Tottenham kariyeri boyunca 91 resmi maça çıkan Fransız oyuncu, 10 gol 9 asistlik performans gösterdi. Geçtiğimiz sezonu Napoli'de kiralık olarak geçiren Ndombele, çıktığı 40 resmi maçta 2 gol 1 asist kaydetti.



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