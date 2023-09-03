Galatasaray, Ndombele'de sona doğru!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Tanguy Ndombele için girişimlerini sıklaştırdı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray, Ndombele'de sona doğru!
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03 Eylül 2023 12:21
Şampiyonlar Ligi oyuncu listesinin netleşeceği 4 Eylül'ü 5 Eylül'e bağlayan gece yarısına kadar iki transfer yetiştirmek isteyen Galatasaray gaza bastı. Sarı-kırmızılılar gözünü, transferin kapandığı İngiltere'ye çevirdi.

NDOMBELE İÇİN G.SARAY ÖNDE

Davinson Sanchez'in dışında Londra ekibinden istenen diğer futbolcu Tanguy Ndombele. Yıldız orta sahaya Fenerbahçe de teklif yaptı. Fakat Cimbom, Şampiyonlar Ligi farkıyla bir adım önde.



B PLANI DA HAZIR

Ndombele'nın kararı olumsuz olursa Cimbom bu kez Leicester City'den Wilfred Ndidi'ye yönelecek. Okan Buruk'un da onay verdiği isimler için Erden Timur temasları yürütüyor.



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