Galatasaray, namağlup ünvanını Hatay'da bıraktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilerek Süper Lig'de geçen sezondan beri devam eden 17 maçlık yenilmezlik serisinde sona geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray, namağlup ünvanını Hatay'da bıraktı
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11 Kasım 2023 23:25
Galatasaray'ın Süper Lig'deki 17 maçlık yenilmezlik serisi bitti.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 11 maçın 10'unu kazandı, birinde berabere kaldı.

Son olarak Hatayspor'a 2-1 kaybeden Galatasaray'ın geçen sezondan beri süren 17 maçlık serisi de sonlanmış oldu.

 

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