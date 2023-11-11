Galatasaray, namağlup ünvanını Hatay'da bıraktı

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 17 maçlık yenilmezlik serisi bitti.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 11 maçın 10'unu kazandı, birinde berabere kaldı.
Son olarak Hatayspor'a 2-1 kaybeden Galatasaray'ın geçen sezondan beri süren 17 maçlık serisi de sonlanmış oldu.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da ligde çıktığı 11 maçın 10'unu kazandı, birinde berabere kaldı.
Son olarak Hatayspor'a 2-1 kaybeden Galatasaray'ın geçen sezondan beri süren 17 maçlık serisi de sonlanmış oldu.
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