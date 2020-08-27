Galatasaray, M'Vila'yı soruşturdu!

Galatasaray, Saint Etienne kulübünde kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki oyuncunun transferi için harekete geçti.

Haber; Yeni Asır
Galatasaray, M'Vila'yı soruşturdu!
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27 Ağustos 2020 13:41
Galatasaray'ın transferde ilk sırayı ön libero olarak belirlediği bilinirken, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne'de kadro dışı bırakılan Yann M'Vila'nın durumu yakından takip ediliyor.

Mario Lemina-Michael Seri ikilisinden vazgeçmeyen ve bu iki oyuncu için girişimlerini sürdüren Aslan'ın bir yandan da bu oyunculardan olumsuz haber gelme ihtimalini düşünüp görüşmelerini hızlandırdığı öğrenildi.

Fransız ön liberonun formasını giydiği Saint Etienne'e kiralama teklifini ileten yönetimin, 29 yaşındaki başarılı oyuncu ile ise bir sorunu olmadığı hatta prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

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